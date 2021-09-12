«القاهرة»: نقل 1312 أسرة من عشوائيات عزبة أبو قرن إلى مشروع «معا»

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من نقل 1312 أسرة من سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات مجهزة فس مشروع «معا» بمدينة السلام، بالإضافة إلى الانتهاء من إزالة 333 عقارا وإخلاء قطعة أرض فضاء، وذلك في إطار القضاء على العشوائيات الخطرة وتغيير حياة المواطنين للأفضل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع من أجل الانتهاء من إزالة عزبة أبو قرن العشوائية غير الآمنة، وانتهاء أعمال الإزالة في الوقت المحدد لذلك تمهيدا للبدء في المشروع القومي والحضاري الخاص بإنشاء حديقة تلال الفسطاط.

القضاء على العشوائيات

وأشارت نائب المحافظ خلال جولتها في عزبة أبو قرن، إلى أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل، حيث وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة، وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتنفيذ الأعمال دون أي تعطيل وفي الوقت المحدد لذلك، مؤكدة أن المنطقة الجنوبية بالقاهرة تودع العشوائيات والمناطق غير الآمنة بعد أن كان ملف العشوائيات أحد الملفات الشائكة وظل لعقود طويلة تعاني منه القاهرة، وكانت آلاف الأسر تعيش في خطر داهم ما بين صخور ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة وحشرات وغيرها.

خطة تطوير الفسطاط

وأوضحت أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط تشمل تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة على مساحة تقترب من الـ500 فدان، تضم العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى.

وفيما يتعلق بتطهير سور مجرى العيون، أشارت نائب المحافظ، إلى أن حي السيدة زينب، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، تمكنا حتى الآن من رفع مخلفات ورتش أسفل سور مجرى العيون بلغ نحو 500 طن مخلفات، لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري للسور.

استجابة لشكوى المواطنين

وفي استجابة سريعة من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجهت بإلتعامل الفوري مع شكوى المواطنين وإزالة أعمال بناء مخالف أعلى عقار بشارع السكة الحديد بجوار كنيسة مار مينا بزهراء مصر القديمة، حيث أشارت الشكوى إلى قيام صاحب العقار المشار إليه بالبناء المخالف بالروف الخاص بالعقار بدون ترخيص، ووضع 5 أطنان من أدوات البناء أعلى العقار، مما قد يشكل خطرا جسيما على قاطنيه.

ووجهت نائب المحافظ، حي مصرالقديمة برئاسة اللواء خالد شحاته، بإزالة المخالفات ومصادرة مواد البناء والمعدات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.