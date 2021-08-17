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وزير التعليم: إحالة 852 من حالات الغش في امتحانات الثانوية للنيابة

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 شهد ملحمة كبيرة

كتب:

محمد عزالدين
01:48 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 شهد ملحمة كبيرة ودشنت الوزارة غرفة عمليات صخمة للغاية، فبدلا من الكونترولات التي اشترك فيها سابقا أكثر من 100 ألف من المصححين، بينما هذا العام عدد أفراد التصحيح الإلكتروني 400 فرد فقط، وهو تغيير لم يكن العنصر البشري طرفا فيه قدر الإمكان.   

وأضاف «شوقي» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، اليوم، أنّ جميع حالات الغش والتسريب تم التعامل معها في الشؤون القانونية والبت فيها وتحويل 852 من هؤلاء إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيقات.

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