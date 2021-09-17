صلوا العشا وخرجوا يتفسحوا.. اختفاء غامض لـ3 أطفال في المحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من جهودها لكشف غموض اختفاء 3 أطفال من أبناء قرية «عياش» بمركز المحلة في ظروف غامضة، وتواصل جهود الأمنية لتحديد موقع اختفاء الأطفال وإعادتهم سالمين للأفراد أسرتهم.

أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة اختفاء الأطفال

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد سامح مصطفي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «عياش» تفيد باختفاء 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، بعد خروجهم برفقة بعضهم مساء أمس الخميس، بقصد التنزه، إلا أنهم لم يعودوا لمنازلهم.

فرق بحث جنائي لتحديد موقع اختفاء الأطفال بالمحلة

وأوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بالانتقال إلى منازل أسر الأطفال للوقوف على غموض غيابهم واختفائهم عن أسرهم.

التحريات: الأطفال الثلاثة خرجوا معا عقب صلاة العشاء أمس بقصد النزهة

وأفادت التحريات الأولية الأمنية أن الأطفال الثلاثة خرجوا معا عقب صلاة العشاء أمس، بقصد النزهة بأسواق تجارية بالمحلة ولم يعودوا لمنازلهم بسبب وجود خلافات أسرية مع ذويهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بنشر صور بأوصاف الأطفال الثلاثه وسرعه تحريات المباحث حول الواقعة وإعاده الأطفال الثلاثه للأحضان أسرهم .