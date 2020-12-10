القصة الكاملة لشاب أحرق والدته وأخته في شوارع المحلة

"ربنا يهديله حاله فعلا أذاني كتير، أنا وبنتي بسبب شلة السوء، وصعوبة الحياة دفعتني بعدم القدرة على توفير مبالغ مالية لإنفاقه على شراء المخدرات"، بتلك الكلمات عبرت الأم المكلومة وهي تبكي، مؤكدة أنها لجأت للجهات الشرطية لإنقاذها من بطشه وشره المتكرر أمام أعين الجيران باعتماده ضربها وسبها وأذيتها باستخدامه مواد كاوية.

وشهدت منطقه زكريا بمدينة المحلة الكبرى، للمرة الثانية، إقدام شاب مختل في بداية العقد الثاني من عمره على إشعال النيران في أمه وشقيقته الصغرى بسبب خلافات أسرية ناتجة عن تناوله عقاقير مخدرة مما تسبب في إصابتهم بجروح سطحية طفيفة نقلوا على إثرها إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام شاب يدعى "رامي .م " 22 سنة، بإلقاء بنزين على جسد أمه وتدعى "نهاد .م .ع"، 39 سنة، من العمر وابنتها الصغرى "م.م" 11 سنة.

كما باشر الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، دوره والقوة المرافقة له إلى مكان منزل الأسرة بمنطقة زكريا بحي أول المحلة، وكشفت التحريات الأمنية أن الأم مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها.

وأكدت التحريات أن المتهم ألقى البنزين عليها بمجرد خروجها من المنزل أمام مسمع ومرآى من الجميع والسبب الخلافات المذكوره، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابة إلى مستشفى العام لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط الشاب المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة لعرضه على الجهات المعنية للتحقيق.

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى مستشاري نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تعذيب شاب لوالدته وإضرامه النيران بسكب البنزين في جسدها والتعدي بالضرب على شقيقته الصغرى.

وشدد المحامي العام على أهمية سماع أقوال الشاب المتهم بارتكاب الواقعة وسماع أقوال شهود العيان والأم المتعدى عليها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث.

في المقابل أوضحت حسناء محمد جارة الأسرة، أن الشاب كثير التعدي على أمه وشقيقته بسبب تناول عقاقير مخدرة محظور تداولها فضلا عن انضمامه للجروب شبابي من أصحاب السمعة غير الحسنة.

من جانبه أكد الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام أن حالة الأم التي قام نجلها بإلقاء بنزين عليها بمنطقة سوبر ماركت زكريا مستقره نسبيا.

وأوضح "شادي" أن الأم تم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 40% في مختلف أنحاء جسدها.

وكشف مدير المستشفى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للحالة ثم تحويلها إلى مركز الحروق بالمستشفى الخيري لعدم وجود قسم متخصص لتلك الحوادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حجز المتهم على ذمة التحقيقات.