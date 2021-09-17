رئيس التحرير

محمود مسلم

حسام أشرف يضع الزمالك في ورطة

كتب:

أحمد أبوالليل
05:05 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
الزمالك

الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة جديدة بعد حرمان الفريق من القيد لفترتين متتاليتين بداية من الصيف الجاري، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد التصريحات الأخيرة التي خرج بها حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون النادي، بسبب حسام أشرف، لاعب الفريق الصاعد.

وتلقت جماهير نادي الزمالك ضربة قوية بحرمان الفريق من القيد، حيث قال «لبيب» في تصريحات تلفزيونية في برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: «الزمالك محروم من القيد فترتين وغير قادر على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن، بسبب وجود مستحقات مالية لدى الأبيض عند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا». 

لمزيد من التفاصيل هنا.

اقرأ المزيد:

رسميا.. أسامة نبيه يعلن الاستقالة من تدريب نادي الزمالك

«الزمالك بيتحارب من جوة النادي».. «ميدو» يعلق على ما يحدث في القلعة البيضاء

أوباما يرفض الرحيل عن الزمالك

حفيدة أم كلثوم تعيد إحياء روائع جدتها في حفل غنائي بمسرح الزمالك

إنجاز عالمي.. سلة الزمالك أول فريق مصري يشارك في مونديال الأندية