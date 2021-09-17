حسام أشرف يضع الزمالك في ورطة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة جديدة بعد حرمان الفريق من القيد لفترتين متتاليتين بداية من الصيف الجاري، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد التصريحات الأخيرة التي خرج بها حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون النادي، بسبب حسام أشرف، لاعب الفريق الصاعد.

وتلقت جماهير نادي الزمالك ضربة قوية بحرمان الفريق من القيد، حيث قال «لبيب» في تصريحات تلفزيونية في برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو: «الزمالك محروم من القيد فترتين وغير قادر على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن، بسبب وجود مستحقات مالية لدى الأبيض عند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا».

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