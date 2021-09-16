«الزمالك بيتحارب من جوة النادي».. «ميدو» يعلق على ما يحدث في القلعة البيضاء

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، أحد أبناء نادي الزمالك، على أزمة اللاعبين والإدارة الأخيرة، والتي ظهرت خلال الساعات الماضية، قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن إدارة حسين لبيب جرى الهجوم عليها من قبل بعض من جماهير الأبيض، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر، وفيس بوك».

وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه «أوضة اللبس»، الذي يذاع عبر قناة النهار: «الزمالك بيتحارب من جوه النادي، أقول دائما إن الحرب الحقيقية على نادي الزمالك ليست من الخارج كما يظن الجميع، بل من شخصيات داخل النادي ممن يدعون حبهم للزمالك، والنادي حصد الدوري، وبدأت المشاكل داخل النادي كالعادة، مثلما حدث بعد أي موسم فاز فيه ببطولة الدوري، حيث تم هدم أي فريق فاز للزمالك ببطولة عن عمد لمزيد من تصريحات ميدو عن أزمة الزمالك اضغط هنا.