افتتاح 3 مساجد بقرى كفر الشيخ بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، 3 مساجد بقرى مركزي الرياض وكفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتم افتتاح مسجد الصنفاوي بقرية الطايفة، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، كما تم افتتاح مسجدين آخرين بالرياض.

وكيل الأوقاف: المساجد الثلاثة مشيدة بالجهود بالذاتية بتكلفة 8 ملايين جنيه

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 3 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وهي الصنفاوي بكفرالشيخ، ومسجد الكبير بقرية منشأة سلامة، والعقباوي بمركز الرياض.

افتتاح 13 مسجدا بمراكز كفر الشيخ

وفي وقت سابق، افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمحافظة 3 مساجد بتكلفة 5 ملايين و675 ألف جنيه، وهي مسجد السلاهيب بمدينة الحامول، على مساحة 380 متراً بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، ومسجد الإخلاص بالعلوي بمدينة فوه، على مساحة 235 مترا، بتكلفة إجمالية مليون 175 ألف جنيه، ومسجد القزاز القبلي بقرية القزاز التابعة لمركز دسوق، على مساحة 520 مترا، بتكلفة إجمالية مليونين و600 ألف جنيه، وجميعها بالجهود الذاتية.

كما جرى افتتاح 10 مساجد بتكلفة 18 مليون جنيه، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين، ليبلغ إجمالي المساجد التي جرى افتتاحها خلال الـ3 أشهر الأخيرة أكثر من 25 مسجدا أكثرهم مشيد بالجهود الذاتية.