محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بـ«تورتة دايت».. (فيديو)

احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز بعيد ميلاد خطيبته «سارة» وهو الأول لها بعد إعلانهما ارتباطهما رسميا.

محمد محمود عبدالعزيز يصنع تورتة دايت على شكل فاكهة

ونشر «عبدالعزيز» مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وعلق عليه ساخرا: «‎لما تحب تصيع على الدايت، فتعمل تورتاية على شكل فاكهة».

وهنأ خطيبته قائلًا: «‎كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال 1000000 سنة»، وظهر صوت محمد محمود عبد العزيز في الفيديو، وهو يتحدث مع أحد الضيوف بالحفل عن التورتة، قائلًا: «تورتة دايت».

محمد محمود عبد العزيز كان أعلن خطبته على «سارة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر راكعًا على ركبة واحدة ويقدم خاتما لها، على نغمات أغنية سميرة سعيدة «مون شيري»، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء بالوسط الفني منهم شقيقه كريم محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي.

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطوبته على مون شيري لسميرة سعيد

ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» ليوضح الأمر، وعلق عليه قائلاً، «خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي، وبرغم أننا متفقين من أول يوم إننا مش هنفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزة تفرحني بأي طريقة وجمعتلي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة».