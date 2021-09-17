انتهاء اليوم الثاني من الدورة التدريبية لإعداد أخصائيي تخاطب بمطروح

انتهت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية لإعداد أخصائيين تخاطب وتوحد، بمركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمرسى مطروح، برئاسة الدكتورة سناء عبد الرؤوف، الحاصلة على دكتوراة في التوحد ، واستشاري تخاطب، رئيس مؤسسة «هيا بنا» لذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة الدكتورة نحمدو، الاستشاري النفسي، وشروق سامي، أخصائي تنمية مهارات وتعديل سلوك وتقييمات واختبارات ذكاء.

وتضمنت الفعاليات جلسات مع أولياء الأمور، والأطفال الذين يعانون من التوحد وفرط الحركة والمشاكل النفسية، والاستماع لهم والتعرف على تفاصيل كل حالة والتحدث مع الأطفال ومعرفة كيفية تعامل الأسرة معهم.

تدريب أخصائيي مركز التوحد في مطروح

ونفذت الدكتورة نحمدو، استشاري نفسي، تدريبا نظريا للأخصائيين بمركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد بمطروح، من خلال محاضرتين لشرح التوحد وتضمنت عدة مراحل أساسية من تشخيص المرض ومراحله وأسبابه، ومقاييسه، بالإضافة إلى شرح عملي وإجراء ورشة عمل للأخصائيين وتنفيذ برامج متكاملة وشرحها مع تفاعل للأخصائيين والرد على استفساراتهم.

3 جلسات للأطفال وأولياء الأمور بمركز التوحد بمطروح

وأجرت الدكتورة سناء عبد الرؤوف، ثلاث جلسات تضمنت تقييم عدد ثلاث أطفال وأسرهم بعد الجلوس مع كل منهم على حدة، ووضع برنامج متكامل لحالة كل طفل وشرح مفصل لأولياء الأمور بكل أسرة لحالة كل طفل، وتعريف الأخصائيات بها لمتابعتها وتدريبهم عليها، وسيتم تنفيذ برامج التدريب اليوم الثالث غدا السبت في ختام الدورة المجمعة الأولى لتدريب الأخصائيات العاملين في مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح.

الدورة تقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وتنفذ الدورة تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومبادرة الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، وبدعم كامل من نادي روتاري التحرير، ونادي روتاري العلمين الجديدة، في أول تعاون بين أندية روتاري مع محافظة مطروح، لتنفيذ أنشطة للمجتمع في محافظة مطروح.