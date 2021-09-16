إطلاق برنامج لتدريب أولياء الأمور على تشخيص أطفال التوحد بمطروح «صور»

البرنامج يشمل تدريب خاص بأولياء الأمور للتعرف وتشخيص حالات أولادهم

قالت الدكتورة سناء عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «هيا بنا نعلم أطفالنا» لتنمية القدرات، إن البرنامج التدريبي الذي يجرى تنفيذه في مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، يشمل تدريب خاص بأولياء الأمور، لتمكينهم من معرفة وتشخيص حالات أولادهم، ويقدم شرحا متكاملا لحالات الأطفال، وطرق التعامل معها.

وأوضحت سناء عبد الرؤوف - حاصلة على دكتوراه في علاج التوحد- في تصريح خاص لـ «الوطن» أن التدريب يتضمن جزءا عمليا، وآخر نظريا، لأولياء الأمور، ويستغرق ساعتين لكل أسرة.. في وجود طفلها، للتعرف على مستوى حالة الطفل، وكيف يجرى التعامل معه، وتدريبهم على إعداد برنامج متكامل للأطفال.. حول كيفية التعامل مع كل طفل على حدة، طبقا لحالته، كما يستمر تقييم حالات الأطفال داخل المؤسسة على مدار 3 مراحل منفصلة، من خلال زيارات تجرى كل فترة لاستكمال التدريب والجلسات.

ضمن «حياة كريمة».. إطلاق برنامج لتدريب أخصائيين تخاطب وتوحد بمطروح

المهندس علي حجاب، رئيس نادي روتاري العلمين الجديدة، قال في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن فعاليات تدريب أخصائيين تخاطب وتوحد في مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح - ينفذ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» - ويعد مشروعا خدميا مشتركا بالتعاون بين محافظة مطروح ونادي روتاري التحرير ونادي روتاري العلمين الجديدة، وهو باكورة التعاون بين الناديين، واستمرار لأنشطة نادي العلمين، لافتا إلى أن البرنامج يأتي بمبادرة من نائبة محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان.

مركز الرعاية لأطفال التوحد في مطروح يخدم 30 طفلا

قال مدير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد في مطروح، الدكتور محمد عادل، إن المركز استقبل الفريق القائم على التدريب، وتم تذليل كافة العقبات لإنجاحه، بتوجيهات من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، مشيرا إلى أن المركز يقدم الخدمة لنحو 30 طفلا منذ افتتاحه في ديسمبر 2020، وأوضح أن هناك تحسنا كبيرا في الحالات لعدد كبير من الأطفال المترددين على المركز، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والنفسية والترفيهية اللازمة لهم.