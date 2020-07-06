إقامة مركز رعاية للأطفال شديدي التوحد بمطروح

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، بالإسراع فى إقامة مركز رعاية نهاري للأطفال شديدي التوحد، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة الفكرية بمطروح، وذلك لتوفير الرعاية المناسبة والتخفيف عن أولياء أمورهم.

وتفقدت، اليوم الاثنين، نائب محافظ مطروح، يرافقها المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان، إحدى المواقع المقترحة الجاري اختيارها لإقامة هذا المركز بالمدين، ليكون مركزًا تعليميًا متخصصًا لأطفال التوحد، مع البدء فورًا فى إجراءات الرفع المساحي من خلال مديرية الإسكان، والإسراع في الإعداد وتجهيز المركز وتأهيله لاستقبال الأطفال شديدي التوحد.