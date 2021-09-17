بريطانيا تقرر رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لكورونا

أصدرت السلطات البريطانية، قراراً اليوم الجمعة، تضمن رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول المملكة المتحدة بسبب إجراءات فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بذلك القرار اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

رفع 8 دول من القائمة الحمراء

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، قد صرّح بأنه سيتم رفع ثماني دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وسيتم التنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وأشار «شابس» إلى أنّ ذلك القرار يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثماني بينهم مصر لن يضطروا بعد تنفيذ القرار إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، وأضاف أنّ اختبارات «البوليميرز» لن تكون مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

ومن جهتها، أشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أن قرار الرفع من القائمة الحمراء شمل أيضاً عددا آخر من الدول وهي: تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.

بريطانيا تضع مصر في القائمة الحمراء في يونيو الماضي

وكانت بريطانيا قد أصدرت قراراً مطلع شهر يونيو الماضي تضمن إضافة كل من مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

50 دولة في القائمة الحمراء البريطانية

وجاء في القرار أيضاً أنه يتحتم على جميع القادمين من تلك الدول التي تم إدراجها على «القائمة الحمراء»، إلى بريطانيا الخضوع لإجراءات عزل صحي صارمة وذلك في سبيل تطبيق إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقالت بريطانيا حينها إنّه من المتوقع أن يشمل قرار «القائمة الحمراء» المرتقب إدراج دول أخرى على القائمة هي كوستاريكا وسريلانكا وترينيداد وتوباغو، ويذكر أنّ القائمة الحمراء عند إصدارها كانت تضم نحو 50 دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.