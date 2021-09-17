رئيس جامعة حلوان: سابقنا الزمن للتحول الرقمي بمجهودات فردية بسيطة

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة بدأت في تنفيذ خطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمي منذ شهر مارس 2020، وكان من المخطط للجامعة أن تكون ضمن الجامعات الرقمية في عام 2022، «إحنا استبقنا الزمن بمجهودات فردية وبسيطة، ونجحنا بإطلاق خدماتنا الرقمية في عام 2020».

نجم: تم إطلاق التحول الرقمي كونه إحدى ضروريات التعليم الحديث

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الجامعة نجحت في تحويل 6 كليات فقط من إجمالي 23 كلية تستطيع التواصل عبر الإنترنت مع الطلاب في البداية بأعداد بسيطة، ولكن تم إطلاق التحول الرقمي كونه إحدى ضروريات التعليم الحديث.

نجم: جاهزين وخدنا خطوات لإطلاق مبادرة طالب رقمي

وأوضح أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، ولذا سارعت الجامعة الخطى من أجل مواكبة التحول الرقمي بشكل أكبر وقوى، «أحنا جاهزين وخدنا خطوات لإطلاق مبادرة طالب رقمي، ونسارع بالخطى نحو تحقيق الهدف».

وأكد أن العام الدراسي المقبل لن يكون فيه إيه كتب دراسية مطبوعة في العام الدراسي المقبل، وهو ضمن سياسة الدولة للتحول الرقمي، «الكتاب الورقي فيه ناس مش بتوضح فلسفته، والتحول الرقمي بيساعد على وجود كتب عبر المنصات ويكون فيه نوع التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس».

وتابع: «الكتاب الجامعي في الماضي كان بيتكلف 30 جنيه، والطالب هيدفع نفس ثمن الكتاب مخصوم منه ثمن التكلفة الورقية، والتكلفة الورقية للكتاب كانت بتكلف 7.5 جنيه، والطالب ممكن يطبع الكتاب بمعرفته، وهيكون فيه فيديوهات وامتحانات وتفاعلات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل أكبر وأقوى».