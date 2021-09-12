تفاصيل الاحتفال بتخرج 800 طالب من جنوب السودان بمجمع فنون جامعة حلوان

في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، وتعزيز دور مصر الريادي بأفريقيا، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول تنظيم حفل تخرج طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، الذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

تخريج 800 دارس من جنوب السودان من الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية

وذكر التقرير أنه تم تخريج 800 دارس من جنوب السودان من الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وهنأت الدكتورة رشا كمال، جميع الخريجين، مشيرة إلى أن الحفل يعكس مدى النجاح الذي تحققه منظومة الطلاب الوافدين في مصر، التي تسعى جاهدة للتطوير وتقديم أفضل الخدمات في ضوء ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية.

ولفت التقرير إلى تقديم الخريجين استعراضات غنائية راقصة من فلكلور جنوب السودان، كما تم توزيع دروع التكريم لقيادات الجامعة والضيوف، واختتم الاحتفال فعالياته بتوزيع شهادات التخرج للخريجين.

مصر تمتلك الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية

جدير بالذكر أن مصر تمتلك الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية، في ظل ما تتمتع به من تاريخ بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومستوى الجامعات المصرية المتميز، والتقدم الذي حققته في التصنيفات العالمية، والإمكانات البشرية التي تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، وأنّ الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر في بلاده.

شهد فعاليات الاحتفال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والسفير جوزيف موم مجاك، رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة جنوب السودان، ومايكل ميثانق، المستشار الثقافي بالسفارة، وإنفي بابتس أبكر، مساعد المستشار الثقافي بالسفارة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وقيادات جامعة حلوان.