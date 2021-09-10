أكدت جامعة حلوان الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بقبول الطلاب في المدينة الجامعية للعام الدراسي 2021 - 2022، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بشروط الالتحاق وعدم مخالفتها، موضحة أنه جرت صيانة جميع المباني، ليبدأ طلاب الثانوية العامة الجدد البحث عن مصروفات المدينة الجامعية في جامعة حلوان للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الاتحاق.

مصروفات المدينة الجامعية في جامعة حلوان للعام الدراسي 2021 - 2022 وشروط الالتحاق

تصل مصروفات المدينة الجامعية في جامعة حلوان للعام الدراسي 2021 - 2022 إلى 550 جنيها.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في جامعة حلوان

- أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة.

- يقبل الطالب المقيد بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية.

- يجب ألا يكون قد حكم على الطالب بأي من العقوبات التأديبية.

- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية التي تقدم إليها.

- ألا يكون قد وقعت على الطالب عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة.

- ألا يكون الطالب محولاً إلى الجامعة من كلية مناظرة.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم على المدينة الجامعية بحلوان

- عدد 2 صورة من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- أن يشتمل الملف على عدد 2 صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

- استمارة الكشف الطبي للطلاب القدامى.

- على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- عدد 12 صورة شخصية للطالب.

- بحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.