مدير «رواد 2030»: نعلم المبتكرين كيفية تحويل الفكرة لمشروع ناجح

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، إن المشروع قد أطلق مبادرته والتي حملت اسم «المليون ريادي» من أجل تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات عبر مختلف الطرق، ولذا تم إطلاق عدد من الدورات التدريبية وماجيستير مهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، ويتم تنفيذه مع جامعة كامبريدج وكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.

خليل: لدينا ملف ضخم واستعنا بمؤسسات تعليمية كبيرة ومرموقة

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن «المبادرة تهدف لتعليم المبتكرين كيفية تحويل فكرة المشروع على أسس علمية مدروسة فهناك ملف ضخم راعينا فيه جودة التعليم والمؤسسات التعليمية المرموقة داخل مصر وخارجها لإتاحة مثل تلك المواد التعليمية للشباب.

خليل: حاضنة الأعمال بتقف جنب الشاب من أول ما يكون عنده فكرة

وأوضحت أن المشروع يستهدف أي خريج من مختلف التخصصات، وهي متاحة لجميع الأعمار وكل التخصصات، لافتة إلى أن الوزارة أنشأت 9 حاضنات أعمال وعددا كبيرا من حاضنات الأعمال الموجودة في مصر، «حاضنة الأعمال بتقف جنب الشاب من أول ما يكون عنده فكرة لحد ما يقف على رجله، بنفس مفهوم الحضانة، وبنقدم الاستشارات القانونية وإزاي يأسس شركته وكيفية اختيار فريق عمله، وإزاي يعمل دراسة جدوى ويختبر فكرته في السوق ويشوف مدى نجاحها».

وأكدت أن تلك الحاضنة تعطي دعما ماليا للشباب لإنجاز النموذج الأولي له ولحين قدرته في الوقوف على قدميه في مشروعه، «في الفترة ما بعد الاحتضان الشباب بيكون عندهم دعم كبير، والدعم الثالث اللي بنعمله هو التوعيه من خلال جلسات توعوية علشان نقرب من الشباب ونوفر ليهم المعلومات الخاصة بتوجهات الدولة والقطاعات اللي هتخدم البلد في الفترة المقبلة والقطاعات المدرجنة دوليا على أولويات النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل».