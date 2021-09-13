فريق رواد 2030 يشارك في فعاليات «start up land»

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات «start up land..أرض الشركات الناشئة»، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «هيئة الإميديست» بالحرم اليوناني «الجريك كامبس» بمشاركة طلبة مبادرة التعليم العالي، بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل والأشخاص الذين لديهم أفكار ريادية.

إقبال كبير على جناح رواد 2030 للمنح

جاءت مشاركة مشروع رواد 2030 من خلال تخصيص جناحا للرد على استفسارات الشباب التي تتعلق بالمنح التي يقدمها المشروع، وقد شهد الجناح إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بين الشباب للاستفادة من الخدمات والبرامج المختلفة التي يقدمها المشروع.

وأثنى الشباب المشاركين في الفعالية على حملة «المليون ريادي» لدعمها للمشاريع الناشئة كما أنها تعطيهم فرصة لإثبات ذاتهم في سوق العمل، وتتيح لهم الدخول في برامج تمويل تتماشي مع المشاريع الخاصة بهم، وذلك في إطار ترويج فكر ريادة الأعمال بين الشباب.

نجاح كبير لمنصة المليون ريادي بين الشباب

كما قام المئات من الشباب بتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي لتلقي البرامج والدورات التدريبية التي توفرها المنصة.

ويشار إلى أن حملة المليون ريادي لا تشترط توافر مؤهل أو سن معين، كما أنها تمنح فرصة للجميع للتسجيل فيها والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة على منصة الحملة في مراحلها الثلاثة، بالإضافة إلى التعرف على كيفية وضع فكرة مبدئية لمشروع ما.