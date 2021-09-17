كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور إعلانها برقم الجلوس، لافتة إلى أنه يجري حالياً تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 تعلن خلال أيام

وأضافت الوزارة، أن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيتاح خلال أيام مع إعلان النتيجة، مؤكدة أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تجرى في أماكن مؤمنة ومراقبة جيداً، وسيحصل الطالب على نصف الدرجة فقط في الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عقدت ورقيا

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، ستعلن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عقب اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويمكن للطالب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 تصحح إلكترونيا

وأكدت الوزارة، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، تعلن بالاسم ورقم الجلوس، وكافة التفاصيل المتعلقة باللجنة الامتحانية للطالب، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أنه جرى توفير مجموعة من النماذج الاسترشادية للطلاب قبل انطلاق الامتحانات للتدريب على طبيعة الأسئلة الموضوعية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يجري رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الطلاب على مدار فترة أيام الامتحانات.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تجرى إلكترونياً، لافتاً إلى أن امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين رسبوا في مادتين فقط، أما أكثر من ذلك سيقوم الطالب بإعادة العام الدراسي.