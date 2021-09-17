«نصاب الثانوية العامة».. ضبط شخص يوهم الطلاب بقدرته على رفع درجاتهم

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص في محافظة بني سويف بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بتعديل ورفع نسب نجاح ودرجات الطلاب في الثانوية العامة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة الإنترنت.

ورصدت المتابعة إنشاء أحد الأشخاص حسابًا عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ينصب من خلاله على المواطنين ويستولي منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على اختراق السيرفرات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتعديل ورفع نتائج نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة.

المتهم يجري عمليات النصب من خلال هاتف محمول

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف تم استهدافه وضبطه بحوزته هاتف محمول يستخدمه في ممارسة نشاطه الإجرامي «وقائع النصب».

وبفحص الهاتف المحمول، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم، وباستدعائه قرر بنصب المتهم بالنصب عليه عقب إيهامه بقدرته على رفع نسب دراجات عدد 5 مواد خاصين بابنته مقابل مبلغ مالي لكل مادة، واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.