حاربوا السرطان وتفوقوا.. 3 جامعات تحقق أحلام 3 من طلبة الثانوية العامة

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، ثلاثة من طلبة الثانوية العامة، الذين يكافحون ويحاربون السرطان، حيث عرضوا تفاصيل معاناتهم في الدراسة، وآمالهم في الالتحاق بكليات معينة لم يستطيعوا أن يلتحقوا بها، إلا أن عددًا من رؤساء الجامعات تفاعلوا مع قصصهم، وأعلنوا موافقتهم على تحقيق أحلام محاربي السرطان.

طلاب يكافحون المرض ويجتهدون في الدراسة

وقالت وفاء رمضان، من محافظة المنصورة، إنها حصلت على مجموع 78.05%، في الثانوية العامة، وتحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري أو العلاج الطبيعي، لافتة إلى أنها تعاني من مرض السرطان منذ عام 2009، أي منذ 12 عامًا، وكانت «مخضوضة» عندما علمت بإصابتها بالمرض.

أما رحاب محمود، فقالت إنها حاصلة على 82.5% في الثانوية العامة، موضحة أنها كانت تجتهد وتذاكر رغم عدم قدرتها على مواصلة الاستذكار لفترة طويلة، وكانت تتناول المسكنات، لافتة إلى أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي، ولكن مجموعها في الثانوية لا يُمكنها من تحقيق هذا الحلم، لافتة إلى أنها أحبت هذ المجال من طريقة معاملة أطباء العلاج الطبيعي في المستشفى في أثناء العلاج.

وأشارت إلى أنها شعرت بألم في قدمها ويدها وظهرها، وخضعت لتحاليل دم، ونخاع فتأكدوا من إصابتها بالمرض، معقبة: «حسيت ربنا اختارني عشان أقترب منه أكثر، وواثقة في ربنا إنه هخف، وهتعافى».

من جانبه، قال الطالب ميخائيل عزيز، إنه حاصل على 75.73% في الثانوية العامة، كان يرغب في الالتحاق بكلية الألسن لأنه يحب اللغات، خاصة الإيطالي والكوري، لأن التكنولوجيا في كوريا الجنوبية مرتفعة، لافتًا إلى أنه اكتشف إصابته بالمرض هذا العام، والامتحانات كانت صعبة بالنسبة له.

3 جامعات تستجيب للطلاب

وخلال البرنامج أجرى الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، مداخلة هاتفية، أعلن فيها أن الجامعة تخصص سنويًا عددًا من المنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستحقق حلم الطالبة وفاء، وعرض عليها الالتحاق بكلية العلوم الصحية، أو الذكاء الاصطناعي، والجامعة ستوفر لها سكنًا جامعيًا أيضًا، موضحًأ أن كلية العلوم الصحية التطبيقية بها 4 تخصصات، ومنها الأشعة والتصوير الطبي، والطوارئ والحالات الحرجة، أما كلية الذكاء الاصطناعي يوجد بها تخصصات مستحدثة لطلبة علمي علوم، مشددًا على أن المنحة المقدمة للطالبة مجانية بالكامل.

كما أعلن أيضًا الاستطابة لطلب الطالبة رحاب بالالتحاق بكلية العلاج الطبيعي في الجامعة.

أما الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، فأعلن الاستجابة لحالة الطالب ميخائيل، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر تقديم منحة مجانية للطالب ليدرس اللغات في الجامعة.

الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة أعلن الاستجابة أيضًا لطلب الطالبة رحاب بالالتحاق بكلية العلاج الطبيعي في الجامعة، مشددًا على أن هناك رسالة يجب أن تصل لجميع الطلبة وهي: «احلموا وسنحقق أحلامكم، ولا تقلقوا، ودولتكم شابة وقوية والتعليم يشهد طفرة في الفترة الأخيرة».