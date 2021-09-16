بعد ساعات.. انتهاء التسجيل على تظلمات الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التسجيل لإجراء تظلمات الثانوية العامة، التي بدأت يوم السبت الماضي، والموافق 11 سبتمبر الجاري، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، ويلجأ الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى إجراء التظلمات على إجاباتهم في امتحانات الثانوية، أملا في الحصول على درجات أعلى من تلك التي تم الحصول عليها في النتيجة، حتى يتمكن من التقديم في الكلية التي يرغبون بها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التقديم على التظلم إلكترونيا ويدويا، وفق بوابة الثانوية العامة، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التقديم على تظلمات الثانوية العامة

- يدخل الطالب الراغب في التقديم على تظلمات الثانوية العامة، إلى بوابة الثانوية العامة، ثم الدخول على اللينك الخاص بإجراء التظلمات من هنا.

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب الراغب في تقديم التظلمات الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص به.

- ثم يدخل الطالب بإدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني، ثم يضغط على تسجيل دخول.

- ثم تظهر أمام الطالب بعض البيانات التي يتطلب إدخالها، ثم اختيار المادة التي يرغب الطالب في إعادة تصحيح إجابته بها في الامتحان.

وفي حالة إذا كان الطالب يرغب في تقديم التظلم يدويًا، فيجب أن يدفع القيمة المالية للتظلم، والتي تصل إلى 300 جنيه للمادة الواحدة، وبعد أن يدفع الطالب المبلغ عن عدد المواد المقرر، والذي يرغب في إعادة تصحيحه، يدخل إلى الموقع من هنا، ثم يحدد المادة التي يرغب في إعادة التصحيح بها، ثم يتمّ الضغط على إرسال الطلب وانتظار الرسالة التي يكون مفادها «تم حفظ طلب التظلم»، كما تتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات الطلاب على الخط الساخن 19368.