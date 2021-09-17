مأساة «محمود».. أبناؤه ورثوا عنه «ضمور الأطراف»

منذ ولادته وهو يعانى من مرض «اعتلال الأعصاب الطرفية الحسى»، الذى لم يعلم بعد سبب إصابته به على مدار 40 عاماً، ثم شاء القدر أن يرثه عنه أطفاله الثلاثة، ليعيشوا المعاناة ذاتها.. مأساة يعيشها «محمود صبرى»، من محافظة القليوبية، الذى بات بسبب المرض غير قادر على السير وحمل الأشياء، ليعانى أطفاله الثلاثة «حمزة، 14عاماً، ورؤى، 11 عاماً، ومصطفى 7 سنوات» مثله، ويحاولون تجاوز أزمتهم بالدراسة والاجتهاد غير عابئين بما يحمله الزمن لهم، تاركين أمرهم لله عسى أن يفرج كربهم.

ويقول «صبرى» لـ«الوطن»: «أعمل محاسباً فى إحدى شركات الاتصالات، وارتبطت قبل 14 عاماً، ولم أكن قد تخطيت الـ26، وأصبحت أباً لثلاثة أطفال»، ويضيف: «منذ كنت صغيراً تبين إصابتى بضمور العضلات بالأطراف الأربعة نتيجة التهاب فى الأعصاب مزمن وحاد، رغم أنه لا يوجد أحد فى عائلتى أو عائلة زوجتى مصاب به، وبدأت أواجه صعوبة فى التحرك والسير، وعدم القدرة على مسك الأشياء، ثم ظهر المرض على أطفالى الثلاثة، لتبدأ أعراضه مع ابنى الأكبر، ولم يكن قد تخطى 5 سنوات».

ويتابع قائلاً: «أولادى متفوقون دراسياً، ويحاولون تجاوز أزمتهم بالدراسة وأحتاج تدخل المسئولين لإنقاذهم».