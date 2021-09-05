موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف التفاصيل

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105، تساؤلات عن كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، الذي يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، وطمأنت الوزارة المواطنين في بيان رسمي عنها، حيث أكدت أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ومجانية، للمواطنين المصريين، ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، وهي كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة من هنا.

- اختيار فئة اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

- ملء البيانات التي وضعتها الوزارة، بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- ترسل الوزارة رسالة تتضمن رمز التحقق.

- يستكمل المواطن البيانات المطلوبة، وهي اختيار المحافظة الراغب في أخذ اللقاح بها، والموافقة على شروط أخذ اللقاح.

- ترسل الوزارة رسالة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح، أكدت وزارة الصحة أنّ الأعراض الجانبية للقاح، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو احمرار موضع التطعيم، أو حكة، أو تنميل، أو تكسير في العضلات، كما أوضحت أنّ المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن، لم يسجل أي منهم أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد تلقيه لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحاصلين على لقاح كورونا وارد إصابتهم بالفيروس، لذلك يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يحفف الأعراض التي تظهر عليه حال الإصابة.