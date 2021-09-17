الطاهري: النظام الإثيوبي أصبح محاصرا بمشاكل يصنعها لنفسه

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن النظام الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، بات محاصرًا بالعديد من المشكلات التي يصنعها لنفسه، ولذلك فهو في حاجة مستمرة إلى خلق المعارك من أجل البقاء في السلطة.

عقوبات على بعض الشخصيات من النظام الإثيوبي

جاء ذلك في تصريحات من «الطاهري» خلال برنامجه «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة، تعليقًا على البيان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية، وأعلنت فيه توقيع عقوبات على عدد من الشخصيات والمسؤولين الذين تورطوا في أحداث إقليم تيجراي.

وأوضح الإعلامي أن هذه التطورات ليست تصريحات في مؤتمر صحفي، أو مجرد بيان، ولكنها أمر تنفيذي بموجب الدستور الأمريكي، أقر توقيع عقوبات على المتورطين في الأحداث في شمال إثيوبيا.

الانتحار ظاهرة عالمية ويجب الانتباه عند النشر

في سياق منفصل، تناول «الطاهري» خلال الحلقة قضية التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار، موضًحا أن الانتحار يعتبر ظاهرة عالمية ويجب الالتزام بعدد من المعايير عند نشر مثل هذه القضايا، لافتًا إلى أنه لا يجب نشر قصص الانتحار في الصفحات الأولى في الصحف، ولا أن تتصدر هذه الأخبار نشرات التلفزيون، لأن حياة الناس ليست على حساب «الشير واللايك والترند».

وشدد على أهمية تثقيف الجمهور في قضية الانتحار، وكيفية الوقاية منه دون نشر أي خرافات عن هذه الظاهرة، وعدم نشرها بطريقة بها إثارة، وعدم استخدام العناوين الصحفية المثيرة، ولا يجب تصويرها على أنها نهايةً للألم أو حلًّا سحريًّا للخروج من المآزق، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم الطبي لمن يفكرون في الانتحار.