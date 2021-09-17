أبرز حوادث الأسبوع.. انتحار فتاة سيتي ستارز وقتل عريس قبل زفافه

اختتم هذا الأسبوع حوادثه، بواقعة انتحار فتاة مول سيتي ستارز، التي ألقت بنفسها من الطابق السادس، بعد مغادرة صديقتها «نيرة»، التي كانت ترافقها أثناء جلوسها في إحدى كافيهات المول المتواجد في مدينة نصر، لكنها تلقت اتصالا هاتفيا جعلها تغادر في الحال، فتحولت صديقتها لجثة هامدة بعد انتحارها.

لم تكن تلك الواقعة الأولى التي يشهدها هذا الأسبوع، بل هناك عدد من الحوادث وجرائم القتل التي تمت على مدار الأيام الماضية، ونرصدها في التقرير التالي.

مقتل صاحب مخبز بالسلام

أطلق مجهولان، النيران على صاحب مخبز في دائرة قسم أول السلام، كانا يستقلان دراجة نارية، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه في الحال، وتم انتداب الطب الشرعي للقيام بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن.

لمزيد من التفاصيل حول الواقعة أضغط هنا

العثور على جثة في حالة تعفن لـ فتاة داخل منزلها

عثرت مباحث قسم بولاق الدكرور، على جثة متعفنة لفتاة داخل منزلها في دائرة القسم، وكثفت جهودها لكشف ملابساتها وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

لمزيد من التفاصيل حول الواقعة أضغط هنا

شاب يشنق نفسه بعد إصابته بمرض نفسي

أقدم شاب على التخلص من حياته عن طريق الانتحار شنقًا، في منطقة أبو النمرس، وتم نقل جثة الشاب المنتحر إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وعما إذا كان يوجد شبهه جنائية أم لا، وصرحت النيابة بالدفن، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها.

لمزيد من التفاصيل حول الواقعة أضغط هنا

إقرأ أيضًَا: العثور على 5 جثث لسيدة و4 رجال

تاجر موبيليا يقتل عريسا قبل زفافه بأيام

قرر صاحب معرض موبيليا، بمنطقة المرج، إنهاء حياة عريس يدعى «محمد الشرقاوي» 26 عامًا، قبل حفل زفافه بأيام قليلة، كما أصيب شقيقه «يوسف» بطلق ناري في منطقة الكتف بالقرب من الصدر، ويواصل العلاج حاليًا داخل أحد المستشفيات، وذلك بسبب الخلاف معهما على شراء ثلاث غرف موبيليا، كان قد اتفق عليهم العريس المجني عليه مع صاحب المعرض، لكنه أخلف الاتفاق مما آثار غضب الأول ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى إطلاق صاحب المعرض المتهم النيران على الشاب الضحية وشقيقه.

تم نقل شقيق العريس المجني عليه إلى مستشفى اليوم الواحد، فيما تم نقل العريس المتوفي إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

لمزيد من التفاصيل حول الواقعة أضغط هنا