والدتها ضربتها.. انتحار فتاة بـ«حبة الغلة القاتلة» في دسوق

صرحت نيابة مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، بدفن جثمان فتاه انتحرت بعد تناولها «حبة الغلة القاتلة»، وتبين أن الفتاة مقيمة بقرية دمنكة، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، كما أمرت النيابة بتشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي.

ورود بلاغ بمصرع فتاة في دسوق بحبة الغلة

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بمصرع فتاة إثر تناولها «حبة الغلة القاتلة».

ووجه العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، لفحص البلاغ.

التحريات: والدتها ضربتها قبل الواقعة

وجرى استدعاء والد الفتاة، وأكد، في محضر الشرطة، أن والدتها ضربتها قبل الواقعة؛ لتأخذ الفتاة «حبة الغلة القاتلة»، ونقلت لمستشفى دسوق العام، لكن فشلت حهود إنقاذها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

حُرر محضر بالواقعة، برقم8277 لسنة 2021 إداري مركز دسوق، وجرى العرض على النيابة العامة.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفنها عقب تشريحها بمعرفة أهلها، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.