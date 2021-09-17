مصدر أمني يكشف حقيقة تصوير مطعم بمصر الجديدة للسيدات داخل الحمام

علق مصدر أمني على ما نُشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من قيام أحد العاملين بمطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة بتصوير السيدات داخل حمام المطعم، مؤكدا أن ذلك عار تماما عن الصحة، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشادة كلامية بين الفتاة وأحد العاملين بالمطعم.

وأضاف المصدر أنه بمجرد انتقال شرطة النجده للمطعم بناء على بلاغ من الفتاة، تبين أن الواقعة مجرد مشادة كلامية عادية بين زبون وعامل في مطعم، موضحا أن الفتاة رفضت تحرير محضر بالواقعة، وتم تحريرمذكرة تصالح بين الطرفين.

فتاه تحذر السيدات على «فيس بوك» من حمامات المطاعم

يذكر أن إحدى الفتيات نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بوست، تحذر فيه الفتيات والسيدات من الدخول لحمامات المطعم، مدعية أنها وصديقة لها، كانتا في مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وصديقتها دخلت الحمام وفجأة خرجت مسرعة، وأكدت لها بأنها شاهدت شيئا صلبا على الحائط، تبين أنه هاتف محمول خاص بأحد العاملين بالمطعم، متهمة إياه بالتجسس على السيدات.