ضبط رجل في عربة السيدات بمترو الأنفاق بعد مشادة كلامية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار مترو الأنفاق.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستقلال عربة السيدات في الأوقات المصرح ركوب الرجال بها بأحد قطارات المترو، وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة لادعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار، حيث نزل من عربة السيدات، واستقل إحدى العربات المخصصة للرجال بذات القطار.

وأشارت الداخلية إلى أنه بالتواصل مع إحدى السيدات من شهود الواقعة، أيدت ما جاء بالفحص، وباستكمال الفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء استقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه.

ركوب عربات النساء ممنوع

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تخصص عدد من العربات للسيدات فقط وتخصص عربات أخرى للسيدات حتى الساعة 9 مساء، حيث يمكن للرجال استقلال هذه العربات نظرًا لانتهاء فترات الذروة والزحام.

ويعتبر ركوب الرجال في العربات المخصصة للسيدات مخالفة تستوجب الغرامة، سواء كانت عربة للسيدات أو ركوب العربة المسموح فيها لركوب الرجال في غير الأوقات المخصصة، حيث تحرر شرطة النقل والمواصلات محاضر لمن يخالف هذه التعليمات ويتم تغريمه بالغرامات المقررة.