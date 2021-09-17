ادعى تجاوز شرطي على سيدة.. الأمن يضبط مروج منشور مغلوط عبر «فيس بوك»

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص أعاد نشر مشاركة منشور قديم، سبق تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن إدعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة في حق ابنتها خلافا للحقيقة في باب الشعرية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن إدعاء إحدى السيدات، تجاوز أحد أفراد الشرطة تجاه كريمتها، ورفض قسم شرطة باب الشعرية تحرير محضر ضد المذكور.

واقعة غير صحيحة تداولت في 2019

وبالفحص، تبين أن المنشور المشار إليه سبق نشره على مواقع التواصل الاجتماعى في غضون عام 2019، وجرى فحصه فى حينه، وتبين عدم صحة الواقعة.

وحددت الأجهزة الأمنية القائم على إعادة نشر الفيديو المذكور «أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة»، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بنشره المنشور المشار إليه، دون قصد الإساءة أو التشهير بأحد.

وأضاف أن إحدى السيدات تواصلت معه عبر تطبيق «ماسنجر» منذ عدة أيام، وقررت له بأن هذا الموضوع قديم وغير صحيح، وقدم اعتذار لها، وحذف المنشور في حينه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.