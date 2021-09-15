بشعار «رزقك في رجليك».. كواليس سقوط نصاب الوظائف الوهمية عبر «فيس بوك»

«رزقك في رجليك»، جملة من 3 كلمات، حوَّلها عاطل يدعى «عيد . ر»، 33 عاما، مقيم بالجيزة، إلى شعار لاستقطاب الشباب والاحتيال عليهم، والحصول على مبالغ منهم بزعم توفير فرص عمل لهم في المنشآت السياحية، والفنادق والشركات الكبرى.

عمولة شهر مقدم

«أقل مرتب بيبدأ من 7 آلاف جنيه، وباخد عمولة شهر مقدم» هكذا أجمع الضحايا، حول طريقة المتهم للنصب عليهم، في محضر الأموال العامة، حيث أوهمهم المتهم أن الوظائف في انتظارهم بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، ثم حصل منهم على عمولة تقدر بشهر مقدما، ثم حرر لهم عقودا وهمية، وعندما توجهوا لاستلام العمل فوجئوا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال

بلاغات وشركة وهمية

توجه عشرات الضحايا إلى مباحث الأموال العامة وحرروا محاضر ضد المتهم، وكشفت التحريات أنه عاطل وأنشأ شركة غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة الداخلية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وأعلن عبر الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقدرته في توفير فرص عمل للشباب بمهن مختلفة بالفنادق السياحية والشركات والمؤسسات التجارية بمرتبات مُجزية والزعم بتوفير السكن وتأمين وانتقالات لمعظم تلك الوظائف.

سقوط المتهم

تم ضبط المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وعُثر على عدد كبير من عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الشركات والفنادق المختلفة وعدد من خطابات ترشيح بأسماء أشخاص مختلفين لشغل وظائف ومهن مختلفة وعدد من وثائق التعارف وكمية كبيرة من أوراق خاصة بعملاء الشركة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي فتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.