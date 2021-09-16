فيفي عبده: هربت في سن الـ12 «علشان أشتغل رقاصة».. وصاحب المكان طردني

روت فيفي عبده، قصة هروبها من المنزل، في سن 12 سنة، حيث أقنعتها صديقتها بالذهاب إلى السينما، وذهبت معها بالفعل، وأعجبت بها، وكانت لا ترغب في العودة إلى المنزل، ولكن بعد عودتها، والدتها ضربتها «علقة محترمة»، لافتة إلى أنها هربت لتعمل في الرقص، وتحقق طموحها، و«كنت عايزة أروح اتسرمح مع البت دي»، موضحة أنها ذهبت في البداية إلى خالها، وعرضت عليه أن تعمل في الرقص، فرفض لأنه لا يوجد في العائلة من يعمل في الرقص.

فيفي عبده: «معشتش طفولتي وكنت زي القرشانة»

وقالت فيفي عبده في لقاء مع «السيرة»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، مساء الخميس، إنها ذهبت مع صديقتها إلى أحد الأشخاص للعمل كراقصة، وبعدها تعرضت للضرب من صاحب المكان وطردها، ولم تجد مكانًا يأويها، وكانت تنتظر المساء حتى يحل الظلام، وبعدها تعمل في الرقص، وتحصل على جنيه في الليلة، ثم تخرج وتدخل «تحت بير السلم» في أي عمارة وتنام، وكانت تحافظ على نفسها، رغم صغر نفسها، معقبة: «دي غلطة عمري، وأنا معشتش طفولتي، وكنت زي القرشانة، وكبرت قبل الآوان، واتعذبت جامد».

وأشارت إلى أنها تخاف من الصراصير والفئران، وظلت لمدة شهور تعيش «تحت بير السلم»، أن والدتها «قفشتها»، عند المصور الفوتوغرافي، ثم اصطحبتها إلى الطبيب لكي تتأكد من عذريتها، ولكن فيما بعد، هربت منها مرة أخرى، لكن أمها ضبطتها مرة أخرى، وذهبت بها إلى قسم الشرطة لأنها ما زالت قاصر في السن، لكن «فيفي» أظهرت بطاقتها وأكدت لهم أنها ليست قاصر.

رسالة إلى كل الفتيات: أوعي تعملي زيي وتهربي

ووجهت رسالة إلى كل الفتيات اللاتي يحلمن بالرقص، وترغب في الهروب من أهلها لكي تصبح مثلها: «أنا منصحهاش بكدة أبدًا، وأنا لو كنت كبيرة وعارفة ومدركة اللي حصلي مكنتش هعمل كدة، لكن دلوقتي فيه حاجة هتبوظ عقولهن، وهي السوشيال ميديا لأنه فيها كل حاجة دون أن يعرف الأهل، وكان يوم أسود يوم ما دخلت السوشيال ميديا، وأنا نفسي أبطلها بس بقيت مدمنة».