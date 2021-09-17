آخرها «الإنجاب من الركب».. 4 تصريحات مثيرة لـ فيفي عبده

تتصدر الفنانة فيفي عبده «الترند» من حين إلى آخر، وذلك بسبب تصريحاتها عبر اللقاءات التليفزيونية أو من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها تصريحها أمس في برنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني، عبر قناة «dmc»، قائلة: «أمي مكنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين، ماكنتش عارفة أسألها إحنا جيبينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها».

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تصريحات فيفي عبده المثيرة للجدل:

برقص ببدلة الرقص في عز البرد

تحدثت فيفي عبده، خلال لقائها مع الإعلامية هالة سرحان، عن اعتقادات الجمهور بأن الراقصات يحصدن المال بسهولة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أنّ «مهنة الرقص صعبة، إحنا بنتعب جدًا للحصول على المال.. بدلة الرقص بيقع منها الألماظ ويدخل في رجلي.. إحنا بنرقص ببدلة الرقص في عز البرد ربنا ما يوري حد الشقاء اللي بنشوفه».

وصرحت الراقصة المصرية فيفي عبده، في حوارٍ تليفزيوني سابق، بأنها لا تسعى لتقديم برنامج تليفزيوني هابط مثل كيم كاردشيان التي شبهها البعض بها.

واجهت الراقصة المصرية بعض الانتقادات أنها تخطف الرجال، لتخرج وتصرح بأنها لم تسعَ في يوم من الأيام إلى خطف رجل من زوجته، وأنها لم تفعل أي شيء من قبيل ذلك، موضحة أنها شخصية مسالمة.

وكانت فيفي عبده، قد نشرت منذ فترة طويلة، مقطع فيديو وهي ترقص بالمنزل، الأمر الذي أزعج الجمهور وأشعل جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم إنها تعاني من زيادة في الوزن لترد عليه، بقولها: «اللي في جمالي تعمل زيي واللي مش عاجبها هجيبها من شعرها».