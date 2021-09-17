أحمد شيبة: تنازلت للسبكي عن أرباح «آه لو لعبت يا زهر» ومخدتش جنيه من محمد رمضان

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه لم يتخيل النجاح الكبير الذي حققته أغنية «آه لو لعبت يا زهر»، موضحًا أنه لا يجيد التعامل مع «السوشيال ميديا»، وحتى وقت قريب لم يكن لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولكنه دشن صفحة مؤخرًا وأصبح لديه حوالي 500 ألف متابع عليها.

التنازل عن أرباح «آه لو لعبت يا زهر»

وأضاف «شيبة»، في لقاء مع برنامح «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنه لم يتقاضَ جنيها واحدا من أرباح هذه الأغنية، وتنازل عن جميع حقوقه للمنتج محمد السبكي، كما أنه لا يتقاضى أي شيء على الأغاني الأخرى التي يقدمها في الأفلام والمسلسلات، مثل الأغنية التي قدمها للفنان محمد رمضان، معقبًا: «مخدتش حاجة خالص، وربنا بيكرمني من حتة تانية، وأقسم بالله ما أخدت حاجة من محمد رمضان، وعامل الأغنيتين على حسابي، ومش كل حاجة الفلوس، وبحمد ربنا وبشكر فضله».

وتابع المطرب الشعبي: «الناس فاكرة إني خدت فلوس وخدت أرباح الأغنية، ولكن مخدتش ولا جنيه ويعلم ربنا ذلك»، لافتًا إلى أن الأغنية حققت شهرة واسعة جدًا له، وغناها كبار المغنيين في العالم العربي.

موقف غريب في أحد الأفراح

وروى «شيبة» موقفًا غريبًا حدث معه في أحد الأفراح، حيث خرج من حفل الزفاف، ووجد سيارة لونها نفس لون سيارته، وكان بها المفتاح، فأخطأ واستقلها وسار بها، موضحًا: «خدت العربية وجريت، والفرح كله جري ورايا، وأنا مخدتش بالي إني خدت العربية».

وأشار إلى أنه في بعض حفلات الزفاف، كان لا يحصل على أموال وكانوا يقولون له: «معلش الفرح واقع»، موضحًا أن الأفراح قديمًا كانت أفضل من الأفراح في الوقت الحاضر، وكان بها غناء، وكان منظمو الأفراح يضعون فقرته في آخر الفرح، ويحصل على «ملاليم»، وبعض الناس كانوا يقولون: «اللي إنتوا بتجيبوه تدوله ملاليم ده بعد كدة مش هتعرفوا تجيبوه».