«كتاب حياتي كله عذاب».. أحمد شيبة: مكملتش تعليمي وأهلي افتكروني أخرس

روى المطرب الشعبي أحمد شيبة، موقفا طريفا خلال طفولته، قائلا: «أنا مكنتش بغني وأنا صغير، كانوا فاكرني إني هطلع أخرس ومش بتكلم، فخالي الله يرحمه مكنش بيتكلم ومش بيسمع، ولما اتولدت مكنتش بتكلم خالص، فالنطق كان صعب أوي عندي لحد الابتدائية، ولما اتنرفز كان الكلام عندي بيتقطع، لحد ما ربنا نفخ في صورتي وبقيت مطرب».

متربي على أصوات حسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف

وأضاف «شيبة»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنَّه أول فرد يغني في عائلته، «مفيش حد خالص في عيلتنا، وأبويا مكنش راضي أغني، وأنا أول واحد بغني في عيلتنا، وكنت بغني في الأول في أفراح أصحابي عشان عارفين إن حسي حلو، وبغني لحسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف، أنا متربي على الأصوات دي، بس غصب عني الزمن اتغير والمزيكا اتغيرت، ومكنتش عارف أعمل إيه».

اشتغلت كل حاجة بالحلال.. وكنت بحب السمكرة

وتابع: «كتاب حياة أحمد شيبة ياما عذاب، أنا اشتغلت كل حاجة بالحلال، واشتغلت في السمكرة، ودي فن بردو، الشغلانة دي كنت بحبها، وكنت عاوز أعمل مستقبل لنفسي قبل ما أغني، اشتغلت في السمكرة بس مطولتش فيها، واشتغلت بتاع دوكو بس محبتهاش عشان صدري، وسافرت ليبيا واشتغلت سمكري هناك».

ولفت أنه أثناء عمله كان يدرس أيضًا، «مكملتش تعليمي، وكنت بغني لحسن الأسمر وأنا بشتغل سمكري».