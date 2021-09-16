7 صنايع والبخت مش ضايع.. أحمد شيبة «مطرب وخباز وكنفاني»: الزهر لسة بيلعب

ظهر المطرب الشعبي أحمد شيبة بطريقة مختلفة، حيث وقف داخل فرن عيش بلدي، وهو يخبز، وذلك خلال تقرير عرضته الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الخميس.

حكاية الفران والكنفاني

من جانبه قال «شيبة»، إنه لم يعمل فرانا من قبل، مردفا «بس كل يوم جمعة بعمل عيش باللحمة للمنطقة عندنا، ونقعد ناكل كلنا مع بعض ساعتين تلاتة، وبعدين أطلع لوالدتي شوية وبعد كدة أروح، 7 صنايع، كل حاجة عملتها».

وعن علاقته بالكنافة قال: «كنا صغيرين وعاوزين نشتغل، فروحت أنا وصحابي نأجر مكان بيعمل كنافة واحنا في رمضان، لكن الراجل غلى الإيجار علينا، فقولتلهم تعالوا نعمل واحدة جاهزة، وبالفعل عملنا الكنافة ووقفنا نبيعها في المنشية، ربنا كرمنا آخر كرم، فاختفظت بالصينية اللي بتتعمل عليها الكنافة بس بعتها بعد كدة بـ180 جنيه».

آه لو لعبت يازهر

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي قائلة: «كلنا طبعا شوفنا المطرب الشعبي الشهير أحمد شيبة وهو بيغني على المسرح وهو بيعمل كليبات وهو بيعمل إعلانات وهو بيعمل تترات، حالة كبيرة من التوهج والنجاح والحس الحلو والصوت الجميل، وأغنيته (آة لو لعبت يا زهر) تخطت مشاهداتها أكتر من 350 مليون مرة».

وتابعت: «كلنا شوفناه وهو بيأدي أداء حلو، لكن كلنا مشفناهوش وهو واقف في الفرن البلدي، وهو بيعمل كنافة وبيخبز عيش، كل أسبوع لازم يروح منطقته القباري شارع المكس ويروح الفرن اللي كان بيروحه وهو صغير بس مش يشتري عيش لكن يخبز».

وواصلت: «من الفرن العيش بيطلع صابح إنما على المسرح الصوت بيبقى صابح وجميل ومؤثر جدًا».