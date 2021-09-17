3 أيام حدادا بنادي جزيرة الورد في المنصورة حزنا على وفاة مدرب جمباز

لقى مدرب جمباز بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، مصرعه في حادث سير في محافظة الإسكندرية، خلال قضاء الإجازة الصيفية، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وزملائه، وأعلنت إدارة النادي الحداد لمدة 3 أيام ووقف أنشطة اللعبة خلال فترة الحداد.

وفاة علي حافظ مدرب الجمباز في حادث سير

وتوفي الكابتن علي عوضين حافظ، مدرب الجمباز العام، في حادث سير خلال قضاء إجازته في محافظة الإسكندرية، وجرى نقل الجثمان إلى بيته في مدينة المنصورة، لتنطلق بعدها جنازته لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في قرية «كفر دميرة القديم» بمركز طلخا.

نادي جزيرة الورد يعلن الحداد 3 أيام

ونعى الراحل مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، برئاسة طارق عبد الهادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وجميع العامين بالنادي، وجاء في النعي: «بمزيد من الحزن والأسي ننعى الكابتن علي عوضين حافظ، مدرب الجمباز العام بالنادي إثر حادث أليم بالإسكندرية، أثناء إجازته، وهو شقيق كل من: حسين حافظ، سيد حافظ، نورهان حافظ، مدربين الجمباز بالنادي» وقررت إدارة النادي الحداد 3 أيام، على وفاته بفروع الجمباز بالنادي «أيروبيك – فني – عام».

أصدقاء مدرب الجمباز يتجمعون أمام منزله لحضور الكفن والغسل

ومن جهة أخرى، أعلن أصدقاء علي حافظ، أن سيارة الإسعاف تحركت بالجثة من الإسكندرية وستتوجه به إلى منزله في مدينة المنصورة، ودعوا محبيه أن يتجمعوا أمام بيته في المنصورة لحضور الكفن والغسل، وبعدها يتحركوا بالجنازة إلى قرية كفر دميرة القديم لدفنه في مقابر أسرته.

وتحولت صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء، ودعوات له بالرحمة والمغفرة.