«الموت يفصل بيننا».. وفاة مدرب سباحة قبل ساعة من أكليل زواجه بالمنيا

توفي اليوم الإثنين، شاب في منتصف العشرينات من العمر، قبل ساعة واحدة من عقد أكليل زواجه بإحدى الكنائس التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وكانت أسرة الشاب «كيرلس شحاتة» 26 عاما، مدرب سباحة، تستعد للاحتفال بأكليل زواجه مساء اليوم الإثنين داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وطبعت عائلته كروت دعاوي للفرح، تضمنت عبارات «والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلي الأبد وتكون عيناي وقلبي فداك كل الأيام»، «أنا طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز حبيبتي خير من اللالىْ وكل الجواهر لاتساويها، حينما ذهبت أذهب وحينما بت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي، إنما الموت يفصل بيني وبينك».

كما تضمنت الدعوة: «شئت فأعلنت وبيدك باركت وبحلول روح قدسك ستكمل ما بدأت لتجدد وعدك بصلاة أكليل الابن المبارك «كيرلس شحاته» على الابنة المباركة «أريني إسحاق».

وتضمنت الدعوة: «ندعو سيادتكم والعائلة لحضور صلاة الإكليل المبارك وليلة الحنة بمشيئة الرب مساء يوم الأحد 10 يناير، بمنزل العائلة، وتناول طعام الغداء ظهر يوم الإثنين 11 يناير بمنزل العائلة وصلاة الأكليل الساعة الخامسة عصرا بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببني سعيد، وليملئ الرب حياتكم بالأفراح المقدسة.

يتمتع بالخلق والاحترام

وعاشت قرية بني سعيد حالة من الصدمة حزنا على فراق الشاب الذي يؤكد الجميع أنه كان يتمتع بالخلق والاحترام، ومن المعروف عنه الشهامة والكرم، كما أن أسرته تحظي بحب واحترام جميع أهالي القرية.

وكتب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبارات مواساة ونعي ورثاء للشاب «كيرلس»، مؤكدين صدمتهم فور تلقي خبر وفاته في يوم زفافه، ومنهم مينا يوسف الذي كتب: «إحساس صعب قوي علي أسره بتستعد لفرح ابنها وتأتي الفاجعه بالوفاة ليكلل في السماء، كيرلس سافر السما النهارده، قبل الأكليل بتاعه بساعه صلوا من أجل أهله».