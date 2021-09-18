بفائدة تصل لـ 4.25%.. تفاصيل الوديعة الأسبوعية من بنك بلوم مصر

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الإدخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص بنك بلوم المصري على جذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين، يقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأس هذه المجموعة، الوديعة الأسبوعية، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة، من بينهم العائد الاسبوعي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للودائع الأسبوعية، المقدمة من بنك بلوم مصر، ذات العائد الأسبوعي، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة.

تفاصيل الوديعة الأسبوعية من بنك بلوم مصر

يقدم بنك بلوم باقة متميزة من الودائع بأجل، بخصائص ومدد متنوعة، لتتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، منها الوديعة العادية الأسبوعية، التي تقدم العديد من المزايا للعملاء، بحد أدنى 1000جنيه لربط الوديعة.

ـ سعر الفائدة لمدة أسبوع يصل لـ 4.25%.

ـ تقدم للأفراد والشركات.

ـ تدفع الفائدة في نهاية فترة الإيداع التي اخترتها العميل.

ـ إمكانية إضافة الفائدة إلى حساب جاري، أو حساب توفير.

ـ يمكن سحب العائد باستخدام بطاقة الخصم المباشر.

ـ إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة.

كما تقدم شهادات الإيداع بالجنيه المصري من بنك بلوم مصر، مجموعة من بدائل الاستثمار بأسعار فائدة تنافسية لتلبية الاحتياجات الشخصية الخاصة بالعميل، وتتميز بالتالي:

ـ تصدر الشهادات من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى.

ـ أسعار فائدة تنافسية.

ـ تعدد الاختيارات من بين شهادات 3،5،7،10 سنوات.

ـ أسعار الفائدة المختلفة التي يمكن أن تكون ثابتة، متغيرة، أو تراكمية.

ـ يمكن شراءها للقصر، مع عدم وجود حد أقصى.

ـ يمكن إضافة الفائدة على الحساب الجاري أو التوفير الخاص بالعميل.

ـ يمكن سحب الفائدة بإستخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل.

ـ إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادات.

ـ إمكانية الحفاظ على الشهادة في عهدة البنك.

ـ يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاﹰ لجدول الاسترداد.