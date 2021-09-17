البنوك المشاركة والفئات المستحقة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

منذ إعلان البنك المركزي في يوليو الماضي عن ملامح مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وبأقساط تدفع على 30 عام، ظهرت العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين، منها ما هي البنوك المشاركة في المبادرة، وهل تقتصر على المؤسسات المصرفية، وكيف يمكن الاستفادة من المبادرة؟

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نرصد أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين حول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح سيسي، وفقًا للبيانات الرسمية التي تم إصدرها خلال الفترة الماضية.

مبادرة التمويل العقاري

تهدف المبادرة إلى تسهيل توفير شقق للاسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال حصول المتقدم على وحدة مناسبة تنطبق عليها الشروط أو من خلال التقديم ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي والمتوسط.

الفئات المستحقة لمبادرة التمويل العقاري

تستهدف المبادرة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، بعد أن تنطبق عليهم الشروط الآتية:

محدودي الدخل

ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

متوسطي الدخل

أن يكون الحد الأقصى لمتوسط الدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

ويمكن الحصول على وحدة سكنية حتى 1.1 مليون جنيه، بشرط سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى، ومن 1.1 وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- قسيمة الزواج لو كان المتقدم متزوجا.

- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة.

- مفردات مرتب ومجموع صافي الدخل للموظفين في القطاع العام والخاص.

- وثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة.

- بيان نفقة للمطلقات، وبرنت معاش لأصحاب المعاشات.

- إيصال مرفق حديث (غاز، مياه، كهرباء ) للوحدة المطلوبة.

- للأعمال الحرة يتم تقديم برنت مرتب معتمد من محاسب قانوني.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدوى الدخل

وحتى يتمكن محدودي الدخل من الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لابد من توافر الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الأقصي لسعر قيمة الوحدة لمحدودى داخل مبادرة التمويل العقاري هي 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة.

- دفع مصاريف إدارية 0.5% لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أما عن شروط التقدم لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل فجاءت كالآتي

- سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى

أما بالنسبة للوحدات التي يتراوح سعرها ما بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

خطوات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

وحتى تتمكن من الاستفادة من المبادرة، لابد من إيجاد الوحدة التي ترغب في شراؤها، ومعرفة سعرها، ثم الذهاب إلى جهة التمويل سواء بنوك أو شركات، مع التأكيد على ضرورة دفع ما بين 10 إلى 20% من قيمة الوحدة، حسب ما إذا كانت لمحدودي او متوسطي الدخل، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية.

ثم يتمّ التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، وارفاق المستندات المطلوبة، وتقوم الجهة بدورها بتقييم حديث للقيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.

الجهات المشتركة في مبادرة التمويل العقاري

وبحسب موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، فأن هناك عدد من الجهات التي تساعد في الانضمام لمبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وأقساط تسدد على 30 عام، وهي كالآتي:

- البنك الأهلي.

- بنك القاهرة.

- بنك مصر.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنك العربي الإفريقي الدولي.

- البنك التجاري الدولي.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصرى الخليجي.

- الشركة المصرية للتمويل العقاري.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك التنمية الصناعية.

- بنك الشركة المصرفية العربية.

- بنك القطري الوطني الأهلي.

- بنك الكويت الوطني.

- المصرف المتحد.

- بنك بلوم.

- بنك فيصل الإسلامي المصري.

- بنك كريدى أجريكول.

- شركة الأهلي المتحد.

- شركة الأهلي للتمويل العقاري.

- شركة أملاك للتمويل العقاري.

- شركة تمويل للتمويل العقاري.

- شركة كونتكت للتمويل العقاري.

- شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى).

- شركه العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري.

شروط قبول الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري

وحتى يتم قبول الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي لابد من توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري، أو على الأقل قابلة للتجديد.

لا يوجد على الوحدة أي مخالفات.

الوحدة كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة.