«ألعاب القمار» على المحمول تسجل 64.4 مليون عملية تثبيت

تستحوذ ألعاب الهواتف المحمولة على نسبة كبيرة من إنفاق المستخدمين على مستوى العالم، في ظل القيود التي فرضتها جائحة «كورونا»، حيث شهد الإنفاق على الألعاب المعروفة باسم «الكازينو» على الهاتف المحمول، ارتفاعاً بنسبة 16.4٪ إلى 4.8 مليار دولار، خلال الـ 12 شهرًا الماضية في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن موقع «Sensor Tower».

لعبة «Coin Master»

وجاءت لعبة الكازينو الأفضل أداءً وفقًا لإنفاق اللاعبين في الولايات المتحدة، بين سبتمبر 2020 وأغسطس 2021، «Coin Master» من «Moon Active»، والتي حققت نحو 650.5 مليون دولار، وحصلت على 8.4 مليون عملية تنزيل.

لعبة Bingo Blitz

وأتت لعبة «Bingo Blitz»، كثاني أكبر لعبة في الكازينو، وحققت نوعية ألعاب الكازينو 142 مليون عملية تثبيت خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 25.8٪.

ألعاب Slots

وكانت ألعاب «Slots» هي النوع الفرعي الأكثر تحقيقاً للأرباح حيث ارتفع إنفاق اللاعبين بنسبة 13.2٪ إلى 3.3 مليار دولار.

ألعاب القمار

فيما شهدت ألعاب القمار 64.4 مليون عملية تثبيت، وكانت الفئة الفرعية الأسرع نموًا للتنزيل، وأنتج النوع الفرعي حوالي 51 دولارًا لكل تنزيل خلال العام الماضي.

وجاء النوع الفرعي الأسرع نموًا للإيرادات هو نوع «Bingo»، حيث ارتفع إنفاق اللاعبين بنسبة 30.7٪ إلى 499 مليون دولار.

كان الكازينو هو النوع الثاني الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الولايات المتحدة عبر كلا متجري التطبيقات.

واستحوذت «Coin Master» على 96٪ من عائدات «Social Casino»، بينما استحوذت «Bingo Blitz» على 54٪ من إنفاق اللاعبين في نوع «Bingo» الفرعي.

وجدير بالذكر، أن من بين الألعاب التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستخدام، لعبة «PUBG Mobile» ثاني أعلى لعبة للهواتف المحمولة ربحاً، حيث بلغت إيراداتها 213.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 11٪ عن العام السابق.