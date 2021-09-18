شريف إدريس يعلن تعافيه وأسرته من فيروس كورونا

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شفائه وعائلته من فيروس كورونا، بعد عزل منزلي 10 أيام، حيث كتب قائلا: «الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا ومراتي وعيالي بخير».

شريف إدريس يعلن إصابته بفيروس كورونا

في 9 سبتمبر، أعلن شريف إدريس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بفيروس كورونا، وكتب قائلا: «الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في السراء والضراء، إيجابي كورونا».

وأعلن «إدريس»، تفاصيل حالته الصحية خلال منشور آخر كتب فيه «الأصدقاء اللي بيحاولوا يتطمنوا عليّ، طبعًا الحمد لله على كل شيء، ألم شديد مستمر في كل حتة في جسمي، مافيش ريحة لأي حاجة، عدم إتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير، وطبعًا الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن ولادي ولا أتعايش معاهم، دعواتكم أتخطى الموضوع بسرعة، ومايحصلش أي تطور وحش في حالتي».

ليعلن بعدها بيومين إصابة أولاده بالفيروس قائلا «أنا بقالي يومين مش فاهم أنا كويس ولا مش كويس، بس ولادي ابتدوا يسخنوا واحد ورا التاني وده معيشني في رعب، يارب ولادي يارب».