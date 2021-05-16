عمرو محمود ياسين عن علاقته بوالده النجم الراحل: «مفتقده طول الوقت»

حكى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن علاقته بوالده النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وأنه واجه صعوبات كثيرة خلال كتابته سيناريو مسلسل اللي مالوش كبير بسبب مرضه ثم وفاته، ما جعله يتوقف عدة مرات حتى استطاع الانتهاء منه والتصوير وعرضه في رمضان 2021.

عمرو محمود ياسين: مفتقد والدي جدا

وذكر عمرو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يفتقد وجود والده الراحل محمود ياسين ويحتاج طوال الوقت لوجود والده، قائلاً: «أفتقده في كل وقت، لكن أنا كل ما ييجي في بالي أحس إنى عايز أشوفه وأتكلم معاه، أكيد في اللحظات الصعبة بيبقى عندي احتياج أكبر، ولما يتعرض ليا عمل جديد بيكون نفس الشيء، ووقت نجاحى كذلك».

واستكمل السيناريست حديثه عن محمود ياسين قائلاً: «ولو فيه حاجة محيّراني في النص اللي بكتبه ومحتاج رأي حاسم بيبقى نفسي يكون موجود لأنه أكتر حد بثق فيه وكان عنده ملكة الكتابة وأعتقد أنا وارثها منه، وياما كتب حاجات كانت لي واتعرضت باسم المؤلف الأصلي» .

وبالنسبة لأبرز ما تعلمه السيناريست من محمود ياسين قال: «هو إن الإخلاص مفتاح من مفاتيح النجاح، ويجب على الإنسان أن يخلص في عمله ويؤديه بكل اهتمام وتركيز، أما والدته شهيرة فتعلم منها فكرة العلاقات الإنسانية مع الناس، والحرص على العلاقة مع الآخرين» .

وتحدث مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير» عن ترعرعه وسط عائلة فنية من الدرجة الأولى وعمالقة الفن، والده محمود ياسين ووالدته شهيرة، بأنه مما لا شك فيه أن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به في سنوات طفولته وشبابه، والنشأة في منزل أغلب كلامه عن مسلسل وفيلم وسيناريو ومخرج ومؤلف وغيره، فلابد أن كل ذلك يلفت انتباهه، حيث إنه لديه قناعة بأن الإنسان يرث الموهبة: «وفيه كتير يقعدوا يقولوا هو الفن بيورث ولاد الفنانين، أيوه يورث مش لازم كل أب ابنه يشتغل شغلانته دي بس الفن ده ميل عصبي ونفسي ناحية أمر من الأمور أغلب الوقت هتلاقي المهن اللي ليها علاقة بالموهبة فيها عنصر من عناصر الوراثة».