«والده رفض وهو صمم».. قصة حب عمرو محمود ياسين وزوجته من المدرسة للزواج

حكى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن قصة حبه وزواجه من الإعلامية آيات أباظة، وكيف استطاع الزواج منها رغم صغر سنه.

وقال ياسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان زميل آيات أباظة في المدرسة، وحينها طلب من والده التقدم لخطبتها، وواجه صعوبات لإقناعه، ولكنه تمكن في النهاية من قراءة الفاتحة بعد المدرسة، عندما كان عمره حينها 18 عامًا.

وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين أنه واجه صعوبات كبيرة في إقناع والده الراحل للموافقة على التقدم لها: «أنا كانت قناعتي أن هي مش هتستنى والأباظية بيجوزوا بدري، فقدرت أقنعه بصعوبة إني أنا واثق من نفسي وقرأت الفاتحة والخطوبة كانت في 3 جامعة، خطوبة واتجوزنا بعد التخرج وجبت أول طفل وأنا عندي 21 سنة».

وردا على سؤال بأنه هل شعر بندم أنه تزوج عندما كان لا يزال في بداية شبابه، قائلا إنه لم يشعر بالندم، والدليل استمرار العلاقة بينهما حتى الآن، كما أن زواجه المبكر كان له تأثيره الإيجابي والكبير في علاقته بأولاده، حيث إن أعمارهم قريبة من بعضهم، موضحا: «فرق جدا مليون في المية، بنلعب نفس اللعب واهتماماتنا واحدة وبنفكر في نفس الحاجات مع بعض وفي تواصل بينا كبير آه في فرق 21 سنة بس فرق ده محستوش».

وتحدث مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير» عن ترعرعه وسط عائلة فنية من الدرجة الأولى وعمالقة الفن، والده محمود ياسين ووالدته شهيرة، بأنه مما لا شك فيه أن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به في سنوات طفولته وشبابه، والنشأة في منزل أغلب كلامه عن مسلسل وفيلم وسيناريو ومخرج ومؤلف وغيره، فلا بد أن كل ذلك يلفت انتباهه، حيث إن لديه قناعة بأن الإنسان يرث الموهبة: «وفيه كتير يقعدوا يقولوا هو الفن بيورث ولاد الفنانين، أيوه يورث مش لازم كل أب ابنه يشتغل شغلانته دي بس الفن ده ميل عصبي ونفسي ناحية أمر من الأمور أغلب الوقت هتلاقي المهن اللي ليها علاقة بالموهبة فيها عنصر من عناصر الوراثة».