موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: المواساة في القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف بتاريخ 24 سبتمبر الجاري سيحمل عنوان «المواساة في القرآن الكريم»، وقد أعادت الوزارة التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف فإنه من المقرر أن يتناول موضوع المواساة في القرآن الكريم مع الاستشهاد ببعض آيات الذكر الحكيم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وكان موضوع خطبة الجمعة أمس يتحدث عن حق الوطن والمشاركة في بنائه.

المواساة في القرآن الكريم

ومن المقرر أن يتم بث تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف في إطار سلسلة الخطب الصوتية التي تدشنها الوزارة عبر قناتها بموقع يوتيوب، وتحمل الخطبة الصوتية الخامسة موضوع «المواساة في القرآن الكريم» وسبقها 4 خطب صوتية حملت عناوين: « حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

ترجمة خطبة الجمعة

وبالإضافة إلى بث تسجيل صوتي لموضوع خطبة الجمعة الجمعة المقبلة على قناة وزارة الأوقاف بموقع يوتيوب فإنه من المقرر أيضا أن يتم ترجمتها إلى عدة لغات مكتوبة فضلا عن ترجمة مسموعة، كما حدث في خطبة الجمعة الماضية عن حب الوطن والمشاركة في بنائه.

حق الوطن والمشاركة في بنائه

وتناول موضوع خطبة الجمعة أمس أن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، «ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهما صحيحا يدرك أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكـون، وأن فهم صحيح الدين يسهم وبقـوة في بناء واستقرار دولة عصرية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة»، بحسب نص خطبة الأوقاف.