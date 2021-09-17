خطبة الجمعة اليوم عن «حق الوطن».. والأوقاف تفتتح 9 مساجد «فيديو وصور»

يتناول أئمة وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم 17 سبتمبر، موضوعا بعنوان «حق الوطن والمشاركة في بنائه»، والذي قامت الوزارة بإعلان تفاصيله كما بثت تسجيلا صوتيا عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، حيث هذه هي الخطبة الصوتية الرابعة ضمن سلسلة بدأتها قبل نحو شهر شملت الموضوعات الآتية: «الوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

موضوع خطبة الجمعة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف فمن المقرر أن يتناول موضوع حق الوطن والمشاركة في بنائه، والتأكيد على أن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، «ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهما صحيحا يدرك أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكـون، وأن فهم صحيح الدين يسهم وبقـوة في بناء واستقرار دولة عصرية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة» بحسب نص خطبة الأوقاف.

افتتاح مساجد جديدة

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، فإنه من المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف اليوم بافتتاح 8 مساجد جديدة، إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى افتتاح مسجد واحد صيانة وترميمًا، «ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضي، حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا» بحسب بيان الوزارة

وأعلنت الأوقاف بيانا بالمساجد المقرر افتتاحها وهي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1- الحاجة نظرات- عرب مطير- بياض العرب- بندر بني سويف

2- النور- منشئة عمر- الفنت- الفشن

مديرية أوقاف الأقصر

3- العتيق- نجع محمد عامر- أصفون- إسنا

4- مجلس مدينة أرمنت- أرمنت الوابورات- أرمنتمديرية أوقاف كفر الشيخ

5- الصنفاوي- كفر الطايفة.

مديرية أوقاف أسيوط

6- الرحمن القبلي- قرية بني حسين- مركز أسيوط

7- محمد علي عبد الله- قرية العدر- مركز أسيوط

مديرية أوقاف سوهاج

8- العتيق- الحلافي- مركز البلينا