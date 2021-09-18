«أمن الغربية» ينجح في إعادة طفلين متغيبين عن أحضان أسرتهما بالمحلة

نجحت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، اليوم، في إعادة طفلين شقيقين من بين الأطفال الثلاثة المختفيين بقرية عياش بدائرة مركز المحلة عقب تغيبهما منذ يوم الخميس الماضي عن أحضان أسرهم.

أمن الغربية يعثر على طفلين شقيقين بنطاق مدينة الإسكندرية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد سامح مصطفى مأمور مركز المحلة، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي من العثور على «مصطفي . م. ا» 13 سنة، وشقيقه «محمد . ر.ا» 8 سنوات، شقيقان، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما، حيث عثر عليهما بمدينة الإسكندرية.

تفاصيل اختفاء أطفال الثلاثة في ظروف غامضة واستغاثات أسرتهما

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاث في ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالي كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وكان أسر الأطفال الثلاث من أبناء قرية عياش بمركز المحلة، قد حرروا محضرا بتغيبهم في ظروف غامضة منذ أمس الخميس .

فريق بحث جنائي للتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم

كما شكل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجري رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.