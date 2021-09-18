بعد إزالة مصر من القائمة الحمراء.. بي بي سي: زيادة كبيرة في عدد السياح

أفادت الإذاعة البريطانية، بأنه من المتوقع حدوث زيادة في حجوزات العطلات بعدما أعلنت الحكومة أمس الجمعة، تقليل قواعد السفر الدولية في إنجلترا وحذف عدد من الدول التي تعتبر واجهات سياحية، من القائمة الحمراء.

وأشارت إلى أنه لن يحتاج الأشخاص الملقحون بالكامل بعد الآن إلى اختبار قبل العودة من مناطق القائمة غير الحمراء.

فيما أوضحت شركات السفر، أنها شهدت بالفعل زيادة طفيفة في الحجوزات وتوقعت عطلة نهاية أسبوع مزدحمة وفقا للإذاعة البريطانية «بي بي سي».

زيادة في السفر إلى مصر

وأوضحت الإذاعة، أن الدول التي شهدت تغييرات في قائمة السفر ويتوقع زيادة السفر لها، هي مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنغلاديش وكينيا، لافتة إلى أن الأشخاص العائدين من هذه الوجهات لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفندق.

وقال آلان فرينش، الرئيس التنفيذي لشركة السفر توماس كوك، إن الحجوزات نصف المدة في أكتوبر، كانت أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه في أغسطس، متوقعًا أن يرتفع هذا الرقم.

تغيير قواعد السفر

وأضاف «فرينش»: «بناءً على الحجوزات التي قمنا بها اليوم بالفعل، أتوقع أن تكون نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر في العام».

بدوره، علق يوهان لوندغرين، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت، على التغيير في قواعد السفر، قائلًا: إنها خطوة مرحب بها إلى الأمام، وستجعل السفر إلى أوروبا أسهل بكثير على الرغم من أن هناك المزيد مما يتعين القيام به.

وذكرت الرئيسة التنفيذية لاتحاد مشغلي المطارات، كارين دي، إن تخفيف القيود يجب أن يشجع المزيد من الناس على السفر خلال فصل الشتاء، لكنها حثت الوزراء على الذهاب إلى أبعد من ذلك.