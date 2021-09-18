«الري»: 112 ألف معاينة للجان تثمين وفحص أراضي الدولة

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة يستعرض أهم المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليا.

وصرح «عبد العاطي» أن هيئة المساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضح التقرير أن هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص حيث بلغ إجمالي المعاينات أكثر من 112 ألف طلب في جميع محافظات الجمهورية.

أعمال مساحية لتوسعة مصارف غرب الدلتا بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح

كما تنفذ الهيئة الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا، حيث تم الانتهاء من نحو 150 كيلومتر بمحافظات «البحيرة – الإسكندرية – مطروح»، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لـ11 محطة رفع على تلك المصارف، وذلك ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.

أعمال رفع مساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية للمناطق غير المخططة بالإسكندرية

وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية تنفذ هيئة المساحة أعمال الرفع المساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم 1 / 1000 للمناطق غير المخططة بالإسكندرية لاستخدامها في أعمال التطوير بالمحافظة بالإضافة لتحديث الخرائط المساحية «الورقية والرقمية» بمقياس رسم 1 / 5000 بمسطح إجمالي قدره 2500 كيلومتر مربع.

تحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية

وتتعاون الهيئة مع شركات القطاع الخاص في إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقا للمواصفات القياسية المصرية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي حدثتها الهيئة عام 2020 والخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية.

كما توفر الهيئة جميع الأطالس والخرائط المساحية «الطبوغرافية والتفصيلية» التي تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها في أعمال البحث والإطلاع وجميع أغراض البحث العلمي للمترددين على المكتبة.