«الخشت»: دخول الحرم الجامعي للحاصلين على لقاح كورونا فقط

ناشد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة بسرعة الحصول على لقاح كورونا بمنافذ التطعيم المتواجدة بعدد من الكليات، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد، على الذين تلقوا التطعيم فقط.

17 عيادة داخل الجامعة للتطعيم بلقاح كورونا

ولفت رئيس جامعة القاهرة، في منشور صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى تواجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات «الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان».

الخشت يناشد طلاب الجامعة بسرعة الحصول على لقاح كورونا

وقال «الخشت»، إن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح، ثم اختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.

وأشار إلى أنه وفي حالة تعذر الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب، يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارينية الجامعي للتسجيل وتلقي اللقاح.