جامعة القاهرة تصدر تنبيها مهما لطلاب التمريض

أصدرت جامعة القاهرة تنبيهاً مهماً بشأن اختبارات القدرات للطلاب المحولين إلى كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض ومعهد فني تمريض الأورام، مشددة على هؤلاء الطلاب بضرورة الحضور يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأضافت الجامعة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب على هؤلاء الطلاب ضرورة إحضار استمارة بيانات التحويل من مكتب التحويلات، وإيصال 305 وصورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة وإيصال رسوم اختبارات القدرات بجانب صورة شخصية لكل طالب.

الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين وذلك بعد الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتجهيزات، لافتاً إلى أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين بل هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

وأكد الخشت أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الجامعة للطالب فى المدن الجامعية، موضحاً أن المدن الجامعية التابعة للجامعة تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على توفير كل احتياجات مباني المدن الجامعية، وتهتم الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية، لافتاً إلى جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي مدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن المدن الجامعية شهدت عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف.